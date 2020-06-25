«Кузнецкий» одобрил пострадавшему от пандемии бизнесу кредиты на сумму более 100 млн. рублей

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» одобрил кредиты на сумму более 100 млн. рублей субъектам бизнеса, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 25 июня.
В нем отмечается, что банк в числе первых заключил с Минэкономразвития России соглашение, в рамках реализации которого, в соответствии с постановлением правительства РФ №422 от 2 апреля 2020 года, осуществляется выдача кредитов под 0% для выплаты зарплат сотрудникам, при этом срок действия нулевой процентной ставки составляет до 6 месяцев.
«Новая программа кредитования предполагает выплату средств, рассчитанных в соответствии с условиями постановления правительства №696 [от 16 мая 2020 года]», — добавляется в тексте.
В нем уточняется, что в рамках реализации данной меры поддержки для определенных категорий заемщиков предусмотрена льготная ставка — 2%, а все, что свыше, субсидирует государство.
«В соответствии с механизмом программы, если предприниматель получит кредит и в течение полугода (и в срок до 1 апреля 2021 года) сохранит 90% процентов рабочих мест, государство полностью выплатит кредитную задолженность. В случае, если сохранены будут 80% рабочих мест, то государство выплатит половину кредита и процентов по нему», — поясняется в сообщении.
Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, участие кредитно-финансового учреждения в реализации антикризисных программ господдержки позволяет максимально оперативно оказывать необходимую помощь региональному бизнесу.
«Мы видим, что программы поддержки востребованы, значит, предприятия планируют возобновить деятельность в прежнем объеме, поэтому есть основания говорить, что экономический кризис, связанный с началом пандемии, фактически преодолен», — отметил он.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.
ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.
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