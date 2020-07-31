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«Экошлюз» планирует стать резидентом ТОР «Заречный»

18:26 | 31.07.2020 | Экономика

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Заречный, 31 июля 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Экошлюз» планирует получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в городе Заречном Пензенской области.

«Экошлюз» планирует стать резидентом ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, компания производит дезинфицирующие туннели для обеззараживания верхней одежды и открытых кожных покровов. Для запуска крупносерийного производства на территории ТОР «Заречный» организации необходимо пройти ряд завершающих процедур по сертификации, аккредитации и лицензированию.

Выпуск продукции намечено наладить в сотрудничестве с ПО «Старт» имени М.В. Проценко.

Проект подразумевает привлечение инвестиций в размере 20,4 млн. рублей и создание 18 новых рабочих мест.

Постановление правительства России №785 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» было подписано 5 июля 2018 года.

В 2019 году статус резидентов получили компании «Атоммаш», «Зарпласт» и «Стандартстрой».

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