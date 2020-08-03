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Пензенская область получила 1,2 млрд. рублей в качестве компенсации снижения доходов

09:35 | 03.08.2020 | Экономика

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Пензенская область получила 1,2 млрд. рублей из федерального бюджета в качестве поддержки для компенсации снижения доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область получила 1,2 млрд. рублей в качестве компенсации снижения доходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря поддержке президента Российской Федерации [Владимира Путина] Пензенская область получила 1,2 млрд. рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в связи с выпадающими доходами в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

Иван Белозерцев поручил сотрудникам регионального Минфина подготовить предложения по погашению образовавшейся перед предприятиями и организациями задолженности за выполненные работы и оказанные услуги.

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