Определение суда о введении наблюдения в отношении МУП «Спецбюро» оставлено без изменения Экономика

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Пензенской области от 4 июня 2020 года, которым в отношении муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» введена процедура наблюдения.

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Апелляционная жалоба управления муниципального имущества Пензы оставлена без удовлетворения.

Как отмечается в постановлении суда апелляционной инстанции, доводы жалобы сводились к тому, что арбитражным судом не было предоставлено дополнительное время для погашения задолженности, отклонено ходатайство УМИ Пензы об отложении разбирательства, не приняты во внимание затруднения МУП «Спецбюро» и управления муниципального имущества в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, основаны на неверном толковании норм права, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение», — говорится в постановлении.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» находится по адресу: улица Карпинского, 187. Его основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 4 июня 2020 года в отношении МУП «Спецбюро» введена процедура наблюдения. Требования индивидуального предпринимателя Татьяны Подоляновой в размере 489 тыс. 946 рублей 39 копеек признаны установленными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов.

В качестве временного управляющего утвержден член СРО «Лига» Рустам Махмудов.

Рассмотрение дела о банкротстве МУП «Спецбюро» по существу назначено на 3 декабря.