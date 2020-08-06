EN
15:17:31 Четверг, 6 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 801 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 775 человек выписаны, 86 пациентов умерли

В Пензенской области за полгода выявлено более 2 тыс. нарушений прав предпринимателей

11:36 | 06.08.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 2 тыс. 389 нарушений прав предпринимателей в январе-июне 2020 года, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные о работе надзорного ведомства за полгода.

В Пензенской области за полгода выявлено более 2 тыс. нарушений прав предпринимателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за шесть месяцев 2020 года прокурорами принесено 365 протестов, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2019-го; в суды направлено 112 исков (+47%); внесено 795 представлений (+33%).

В первой половине 2020 года за нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности к дисциплинарной ответственности привлечены 611 лиц, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года; к административной — 52 (+44%).

В органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании передано два материала, в то время как в январе-июне 2019 года их было три.

По материалам прокуратуры возбуждено два уголовных дела. В первом полугодии прошлого года такие решения не принимались.

Новости партнеров
Читайте также
Глава пензенского управления СКР проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте» В Пензенской области коронавирус диагностирован у двухмесячного младенца
В пензенской картинной галерее готовят экскурсию «К.А. Савицкий и передвижники» В Пензенской области к 6 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца
В Кузнецке 5 сентября состоится фестиваль предпринимателей «Наша кузница» Под Пензой мужчина лишился около 300 тыс. рублей после загрузки неизвестного приложения
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама