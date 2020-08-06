В Пензенской области за полгода выявлено более 2 тыс. нарушений прав предпринимателей Экономика

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 2 тыс. 389 нарушений прав предпринимателей в январе-июне 2020 года, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные о работе надзорного ведомства за полгода.

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Согласно представленным сведениям, за шесть месяцев 2020 года прокурорами принесено 365 протестов, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2019-го; в суды направлено 112 исков (+47%); внесено 795 представлений (+33%).

В первой половине 2020 года за нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности к дисциплинарной ответственности привлечены 611 лиц, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года; к административной — 52 (+44%).

В органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании передано два материала, в то время как в январе-июне 2019 года их было три.

По материалам прокуратуры возбуждено два уголовных дела. В первом полугодии прошлого года такие решения не принимались.