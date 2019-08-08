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Пензенские прокуроры выявили почти 1,5 тыс. нарушений прав предпринимателей

08:50 | 08.08.2019 | Экономика

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. 1 тыс. 427 нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в Пензенской области с января по июнь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры региона.

Пензенские прокуроры выявили почти 1,5 тыс. нарушений прав предпринимателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, в целях их устранения был принесен 181 протест, внесено 598 представлений, по результатам рассмотрения которых 408 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В суды направлено 76 заявлений. К административной ответственности привлечены 36 лиц. Предостережения объявлены 17 лицам. В органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании передано три материала.

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По протестам прокуроров были приняты меры, направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством правовых актов, регулирующих вопросы предоставления субсидий, оказания публичных услуг, профилактики нарушений субъектами предпринимательства. Устраняются правовые пробелы в сфере оплаты недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в преимущественном порядке, а также при выдаче разрешительной документации на размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Зафиксированы многочисленные нарушения в процессе перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

В сфере градостроительства и землепользования прокурорами вскрыты факты несоблюдения сроков возврата заявлений о предоставлении земельных участков, оказания услуги по выдаче градостроительного плана.

Пресечены нарушения, допускаемые уполномоченными органами и организациями при оказании субъектам предпринимательской деятельности различных видов поддержки, а также факты ущемления их прав в сфере торговли, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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