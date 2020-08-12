План реализации стратегии развития Пензенской области будет скорректирован Экономика

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. План реализации стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2025 года будет скорректирован с учетом современных реалий.

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При этом планируется учесть предложения, сформулированные участниками стратегической сессии «Новые вызовы — новые решения», состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 12 августа.

Она объединила представителей власти, бизнеса и общественности.

Также к участию в дискуссии были приглашены эксперты из других регионов, в том числе президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, председатель Самарской губернской думы, президент и почетный ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников, гендиректор Союза российских городов Александра Игнатьева и глава комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

Обсуждение велось по семи направлениям: «Народосбережение», «Социальная поддержка граждан», «Образование», «Инвестиционный потенциал», «Агроиндустрия», «Индустрия гостеприимства» и «Город», сообщает пресс-служба облправительства.

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Принята стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года

Закон «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» был принят 30 апреля 2019 года.

В нем сказано, что цель стратегии — обеспечение стабильного роста благосостояния населения на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития региона.

Определено пять основных направлений стратегического развития: «Пензенская область — территория опережающего экономического роста», «Пензенская область — регион, привлекательный для развития бизнеса», «Пензенская область — территория комфортного проживания», «Пензенская область — территория здоровья и развития спорта» и «Пензенская область — территория образования, культуры и туризма».