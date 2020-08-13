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В прокуратуре Пензенской области пройдет прием предпринимателей

12:18 | 13.08.2020 | Экономика

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Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Роман Сигаев проведет личный прием предпринимателей в понедельник, 17 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре Пензенской области пройдет прием предпринимателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Записаться на прием можно по телефону, номер которого указан на сайте прокуратуры региона, или при личном обращении к уполномоченному лицу в кабинет №100.

Ожидается, что основное внимание в ходе приема субъектов бизнеса будет уделено вопросам защиты их прав.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июне 2020 года работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 2 тыс. 389 нарушений прав предпринимателей, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

За нарушения прав представителей бизнеса к дисциплинарной ответственности привлечены 611 лиц, к административной — 52. По материалам прокуратуры возбуждено два уголовных дела.

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