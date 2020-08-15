EN
14:31:11 Суббота, 15 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Планируется изъять у «Очаково» земельный участок на улице Перспективной в Пензе

11:57 | 15.08.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Земельный участок площадью 1 тыс. 409 кв. метров, расположенный на улице Перспективной в Пензе, планируется изъять у АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в рамках реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. Соответствующее распоряжение регионального правительства №367-рП «Об изъятии земельного участка для государственных нужд Пензенской области» подписал губернатор Иван Белозерцев.

Планируется изъять у «Очаково» земельный участок на улице Перспективной в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, который датирован 12 августа, данное решение принято на основании ходатайства ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» с учетом постановления мэрии от 28 мая 2018 года «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в границах города Пензы».

Читайте также

«Автодорога» выполнит II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября за 786 млн. рублей

В приложении к распоряжению уточняется, что площадь исходного земельного участка, принадлежащего правообладателю, составляет 17 тыс. 436 кв. метров. Он относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — для размещения административных и производственных зданий.

В соответствии с документом, с компанией будут проведены переговоры об условиях изъятия земельного участка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 августа 2020 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило госконтракт на второй этап реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе. В качестве места выполнения работ определен участок автодороги от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной.

Цена контракта — более 786 млн. рублей. Исполнитель работ — ООО «Автодорога».

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах Жительница Пензы лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы
Жительница Пензы заплатит 15 тыс. рублей штрафа за несоблюдение карантина Игорь Мялин примет участие в сборах в Сочи
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту получения работником пивзавода химических ожогов Росприроднадзор согласовал план пензенского «Горводоканала» по снижению сбросов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама