Планируется изъять у «Очаково» земельный участок на улице Перспективной в Пензе Экономика

Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Земельный участок площадью 1 тыс. 409 кв. метров, расположенный на улице Перспективной в Пензе, планируется изъять у АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в рамках реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. Соответствующее распоряжение регионального правительства №367-рП «Об изъятии земельного участка для государственных нужд Пензенской области» подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, который датирован 12 августа, данное решение принято на основании ходатайства ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» с учетом постановления мэрии от 28 мая 2018 года «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в границах города Пензы».

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В приложении к распоряжению уточняется, что площадь исходного земельного участка, принадлежащего правообладателю, составляет 17 тыс. 436 кв. метров. Он относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — для размещения административных и производственных зданий.

В соответствии с документом, с компанией будут проведены переговоры об условиях изъятия земельного участка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 августа 2020 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило госконтракт на второй этап реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе. В качестве места выполнения работ определен участок автодороги от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной.

Цена контракта — более 786 млн. рублей. Исполнитель работ — ООО «Автодорога».