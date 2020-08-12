«Автодорога» выполнит II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября за 786 млн. рублей Общество

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Автодорога» в лице генерального директора Татьяны Недопекиной заключили 12 августа госконтракт более чем на 786 млн. рублей на выполнение второго этапа реконструкции автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан по итогам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Согласно контракту, работы на объекте будут проводиться в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2022-го.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов в несколько этапов. На 2020 год предусмотрено около 7,9 млн. рублей, на 2021 — почти 320,8 млн. рублей, на 2022 — около 457,6 млн. рублей.

В качестве места выполнения работ определен участок автодороги от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной.

Фоторепортаж

Реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября. Июнь 2020 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция автомобильной дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе разбита на три этапа.

20 августа 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Автодорога» госконтракт на выполнение первого этапа. Изначально его цена составляла около 391 млн. рублей. К настоящему времени она достигла почти 411,7 млн. рублей. В рамках первого этапа реконструкция проводится на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской. Срок завершения работ — 1 октября 2021 года.

В декабре того же года документация на второй и третий этапы прошла госэкспертизу.

Она предусматривает, что в рамках второго этапа трасса реконструируемой дороги — от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной — будет максимально приближена к оси существующей, но расширена до четырех полос. Запланировано обустройство 51 примыкания в одном уровне, в том числе въездов и выездов с улиц, дорог, прилегающих территорий и предприятий.

На третьем этапе — от улицы Бийской до пересечения улиц Рябова и Перспективной — будет проложен новый отрезок дороги длиной 2,4 км, а также организовано 13 примыканий.