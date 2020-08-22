Консолидированный бюджет Пензенской области за январь-июль исполнен на 99% Экономика

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Доходы в размере 40 млрд. 457,1 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-июле 2020 года, план выполнен на 99%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 23 млрд. 958,2 млн. рублей, что составляет 91,3% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 16 млрд. 498,9 млн. рублей (112,7%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 99,2%: при плане в 35 млрд. 845,9 млн. рублей фактически поступило 35 млрд. 555 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 19 млрд. 66,3 млн. рублей при ожидаемом объеме в 21 млрд. 237 млн. рублей, план выполнен на 89,8%. Бюджет недополучил 2 млрд. 171 млн. рублей.