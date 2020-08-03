Бюджет Пензенской области за семь месяцев недополучил около 2,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Бюджет Пензенской области за семь месяцев 2020 года недополучил около 2,2 млрд. рублей в результате невыполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра финансов региона Ирина Мучкаева.

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«Сумма уменьшилась невыполнения [плана]. Если по итогам шести месяцев она была минус 2 млрд. 344 [млн. рублей], сейчас она минус 2 млрд. 171 [млн. рублей]», — сказала врио министра в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

Ирина Мучкаева добавила, что в Пензенской области нет проблем с выплатой зарплат представителям бюджетной сферы и оказанием мер социальной поддержки гражданам.

Размер налоговых и неналоговых доходов бюджета региона по итогам семи месяцев Ирина Мучкаева в ходе совещания не назвала.

На сайте областного Минфина пока опубликованы сведения только за полгода. Согласно представленным данным, поступления налоговых и неналоговых доходов за январь-июнь 2020 года сложились в сумме 14 млрд. 843,2 млн. рублей при плане в 17 млрд. 187,3 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

