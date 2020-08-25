Заключено инвестсоглашение с «Кузнецким технопарком» Экономика

Кузнецк, 25 августа 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области заключило с ООО «Кузнецкий технопарк» инвестиционное соглашение, предусматривающее оказание государственной поддержки при реализации проекта по производству матрасов.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», свои подписи под документом, датированным 12 августа, поставили губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор ООО «Кузнецкий технопарк» Дмитрий Браташов.

В рамках данного соглашения организация взяла на себя обязательство подтвердить произведенный объем капитальных вложений в сумме 1 млрд. 611 млн. 737 тыс. рублей для выполнения проекта в 2018–2021 годах и создать в период с 2020 по 2026-й не менее 95 рабочих мест.

Кроме того, инвестор должен обеспечить среднемесячный уровень зарплаты не менее 33 тыс. 730 рублей в отношении дополнительно создаваемых рабочих мест с даты начала пользования льготами и налоговые поступления в течение 9-летнего срока окупаемости проекта — с I квартала 2018 года по IV квартал 2026-го — в объеме 49,6 млн. рублей, в том числе 40,7 млн. рублей — в бюджет региона.

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Ввод трех производственных зданий — корпусов №1, №6 и №5 — в эксплуатацию запланирован на III квартал 2020 года, I и II кварталы 2021-го.

Инвестор рассчитывает получить господдержку в форме льгот в виде снижения ставки по налогу на имущество организаций до 0,4% и освобождения от уплаты транспортного налога в период с III квартала 2020 года по II квартал 2025-го. По оценке, сумма налоговых льгот за этот период составит 36,3 млн. рублей.

Ожидается, что вопрос об утверждении данного инвестсоглашения будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц, ООО «Кузнецкий технопарк» было создано в ноябре 2015 года. Компания зарегистрирована по адресу: Пензенская область, Кузнецк, улица Белинского, 8А. Учредитель организации — ООО «Транс-Норд», генеральный директор — Дмитрий Браташов.