Утверждено инвестсоглашение между пензенским правительством и «Кузнецким технопарком» Экономика

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области утвердило инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО «Кузнецкий технопарк», заключенное 12 августа.

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Представляя соответствующий законопроект на 33-й очередной сессии областного Заксобрания в пятницу, 28 августа, министр экономики региона Сергей Капралов сообщил, что инвестпроект «Кузнецкого технопарка» предусматривает строительство в городе Кузнецке комплекса по производству матрасов мощностью 200 тыс. штук в год.

«Объем инвестиций в проект составит 1,6 млрд. рублей. Фактически на сегодняшний день уже освоено 1,3 млрд. рублей», — уточнил он.

Глава ведомства добавил, что ввод трех производственных корпусов запланирован на III квартал 2020 года, а также I и II кварталы 2021-го.

По словам Сергея Капралова, на данный момент произведена реконструкция ключевых помещений, осуществляется приобретение оборудования, получена основная разрешительная документация.

«Реализация проекта позволит создать 95 рабочих мест со средней заработной платой не менее 33 тыс. 700 рублей. Уже создано 37 рабочих мест», — сказал министр.

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Он отметил, что соглашение предусматривает предоставление инвестору льгот в виде снижения ставки по налогу на имущество организаций с 2,2% до 0,4% и освобождения от уплаты транспортного налога.

«Срок предоставления налоговых льгот составит 5 лет с момента ввода в эксплуатацию первого объекта строительства из предусмотренных инвестиционным проектом [с III квартала 2020 года по II квартал 2025-го]. Сумма налоговых льгот за указанный период составит 36,3 млн. рублей. При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области до окончания срока окупаемости проекта составят 40,7 млн. рублей», — пояснил глава Минэкономики.

Присутствовавшие на сессии депутаты поддержали данный законопроект единогласно.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц, ООО «Кузнецкий технопарк» было создано в ноябре 2015 года. Компания зарегистрирована по адресу: Пензенская область, Кузнецк, улица Белинского, 8А. Учредитель организации — ООО «Транс-Норд», генеральный директор — Дмитрий Браташов.