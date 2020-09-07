Александр Фридман провел в Пензе тренинг по искусству конструктивного диалога Экономика

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Консультант и бизнес-тренер Александр Фридман провел в Пензе тренинг «Лидер получает «да»: искусство конструктивного диалога», организатором которого выступил «Центр кластерного развития».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к присутствующим, спикер обратил внимание на то, что каждый предприниматель общается с большим количеством людей, в том числе с коллегами, партнерами и подчиненными, при этом от умения коммуницировать и договариваться зависит как решение отдельно взятой рабочей задачи, так и качество жизни в целом.

«В принципе, большую часть проблем и радостей вы получаете от коммуникации с людьми», — отметил бизнес-тренер.

Александр Фридман выразил мнение, что необходимо различать три основных вида диалога — дискуссию, спор и полемику — в зависимости от того, важно ли участнику беседы понять позицию собеседника, заменить его точку зрения на свою или вовсе лишить его возможности продолжать обсуждение поднятой темы.

«Неплохо бы, ведя диалог, отслеживать, что делаете вы и что делает собеседник», — сказал он.

Ведущий тренинга отдельно остановился на важности подготовки к переговорам, разъяснил, как правильно слушать и задавать вопросы, а также каким образом эффективно завершить беседу и создать предпосылки для конструктивного продолжения диалога.

Участниками мероприятия, состоявшегося в технопарке высоких технологий «Рамеев», стали представители бизнес-сообщества Пензенской области, включая руководителей и сотрудников компаний, входящих в кластеры «Безопасность», «Биомед», «Союз пензенских кондитеров» и IT-кластер.

Как сообщила ИА «PenzaNews» менеджер пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» Анна Ланщикова, тренинг объединил более 100 человек.

«Этот спикер был приглашен по запросу участников наших кластеров», — подчеркнула собеседница агентства.