В Пензе стартовала образовательная программа «Мама-предприниматель» Экономика

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», участницы которой поборются за грант на реализацию своей бизнес-идеи, стартовала в Пензе в понедельник, 7 сентября.

Фото: Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области

После небольшой официальной части, в ходе которой со словами приветствия к присутствующим обратились организаторы мероприятия, слушателям было предложено кратко рассказать о себе в формате самопрезентации.

В первый день обучения были затронуты такие темы, как формулирование идеи для своего дела, изучение рынка и выстраивание бизнес-модели.

В общей сложности тренинги продлятся пять дней — до 11 сентября. Предполагается, что за это время женщины, прошедшие предварительный отбор, получат необходимые для ведения предпринимательской деятельности знания.

В завершение курса каждая участница должна будет представить свой бизнес-план на конкурс. Фонд Amway «В ответе за будущее» профинансирует реализацию лучшей идеи, выделив победительнице грант в размере 100 тыс. рублей.

По словам директора Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергея Матюкина, подобные целевые программы очень востребованы и эффективны.

«Мы видим большой предпринимательский потенциал у аудитории молодых мам, находящихся в декретном отпуске и воспитывающих маленьких детей. Именно в данный период женщины могут решиться запустить свой первый бизнес, а образовательная программа «Мама-предприниматель» позволит правильно проработать бизнес-модель и получить необходимые ресурсы для старта своего дела», — сказал он.

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» существует с 2013 года.

С 2015 года реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России». С 2016 года к проекту присоединилось акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в 2019-м — банк «Открытие».

В 2019 году Минэкономразвития России включило ее в перечень программ, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году обучающие мероприятия пройдут более чем в 60 субъектах РФ.

Региональным оператором программы «Мама-предприниматель» выступает центр «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.