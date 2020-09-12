Две пензенские компании представят продукцию в демонстрационных павильонах за рубежом Экономика

Пенза, 12 сентября 2020. PenzaNews. Две пензенские компании — ООО «Ванюшкины сладости» и ООО «Парафарм» — представят свою продукцию в постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонах за рубежом при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ).

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Согласно решению экспертной комиссии, принятому по результатам рассмотрения поступивших заявок, организация «Парафарм», входящая в состав пензенского инженерно-производственного кластера «Биомед», сможет презентовать биологически-активные добавки в Дубае.

Кондитерские изделия предприятия «Ванюшкины сладости», представляющего кластер «Союз пензенских кондитеров», отобраны для участия в экспозициях сразу трех международных павильонов — в Дубае, Хошимине и Шанхае.

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Как сообщает пресс-служба РЭЦ, по итогам отбора эксперты проконсультировали производителей об особенностях рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе о необходимости направления дегустационной продукции со сроком годности не менее девяти месяцев.

Российский экспортный центр совместно с Минсельхозом РФ реализует программу по созданию, управлению и содержанию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах.

Основная цель — создание условий для проведения эффективной бизнес-коммуникации с потенциальными потребителями и эффективного маркетингового продвижения с упором на созданную инфраструктуру присутствия российских производителей за рубежом.