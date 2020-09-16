Долги по зарплате в пензенской компании «РичАрт» привлекли внимание прокуратуры Экономика

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы установила факт невыплаты в установленные сроки зарплаты 12 сотрудникам ООО «РичАрт» в период с декабря 2019 года по июль 2020-го, в результате чего перед персоналом накопилась задолженность в размере 970 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Прокурор района внес представление руководителю ООО «РичАрт». Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Приняты меры к частичному погашению задолженности», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что генеральный директор предостережен о недопустимости нарушений трудового законодательства в дальнейшем.

«По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил в отношении работодателя уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что полное погашение задолженности по зарплате и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.