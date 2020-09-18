Сергей Васянин вошел в состав рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» Экономика

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор ГК «Флагман», советник губернатора Нижегородской области Сергей Васянин, который в 2019 году стал единственным победителем конкурса «Лидеры России» от Пензенской области, включен в состав рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который является руководителем данной группы.

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«Ввести в состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» в раздел «Представители государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ Российской Федерации» Васянина Сергея Викторовича, исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Флагман» (по согласованию)», — говорится в документе, датированном 17 сентября, копия которого имеется в ИА «PenzaNews».

«Распоряжение вступает в силу со дня подписания», — указано в тексте.