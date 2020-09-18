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Пензенские производители одежды представили свою продукцию на S’elections Moscow

11:57 | 18.09.2020 | Экономика

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский кластер легкой промышленности «Легпром», представили свою продукцию на выставке S’elections Moscow 2020, которая стала альтернативой CPM – Collection Premiere Moscow, несостоявшейся в начале сентября из-за пандемии коронавируса.

Пензенские производители одежды представили свою продукцию на S’elections Moscow

Фото: ООО «ЦКР»

В качестве места проведения нового проекта выбран современный просторный лофт New Fashion Hall Main Stage на юго-востоке Москвы.

Галерея шоурумов приняла первых посетителей 16 сентября и завершит свою работу 19-го числа.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», который при поддержке Минпрома Пензенской области организовал участие местных производителей одежды в новом мероприятии индустрии моды, свои коллекции в столицу привезли компания «Коресси» (торговая марка «Coressi»), фабрика «Канкан» («KanKan») и индивидуальный предприниматель Виктор Козин («Юнона shick»).

Выставка S’elections Moscow 2020 организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с Igedo Company. Мероприятие ориентировано на байеров из России.

В шоурумах представлено более 180 брендов из Италии, Германии, Франции, Турции, РФ и других стран с коллекциями сезона весна-лето – 2021: повседневной, деловой, модной женской, мужской и детской одежды, бельевой и пляжной моды, украшений, дорожных и городских аксессуаров.

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