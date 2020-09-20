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В Пензе создана рабочая группа для решения задач по снижению уровня бедности

10:05 | 20.09.2020 | Экономика

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Пенза, 20 сентября 2020. PenzaNews. Муниципальная рабочая группа по решению вопросов и задач, направленных на снижение уровня бедности в Пензе, создана постановлением городской администрации №1266, которое подписал мэр Андрей Лузгин.

В Пензе создана рабочая группа для решения задач по снижению уровня бедности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в тексте документа, он принят в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина №474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2030 года».

Руководить деятельностью рабочей группы в статусе председателя будет Андрей Лузгин.

Зампредами стали вице-мэры Сергей Волков и Герман Дорофеев, секретарем — начальник отдела организационно-методической и социальной работы соцуправления Пензы Татьяна Миншараева.

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В рабочую группу включены начальники городских управлений: экономического развития — Михаил Власов, образования — Юрий Голодяев, содействия развитию малого и среднего предпринимательства — Ольга Жовтяк, финансового — Ольга Завьялкина, градостроительства и архитектуры — Нина Кутырева, социального — Ирина Федонина, культуры — Вера Фейгина.

Помимо этого, в ее состав вошли руководитель управления Пенсионного фонда России в Пензе Ирина Деревяка, и.о. начальника правового управления Николай Коваленко, директор ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Александр Телятников и председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков.

Согласно указу президента России №474, в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

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