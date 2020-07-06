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Выросла доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности

13:25 | 06.07.2020 | Общество

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности — имеющего доходы ниже прожиточного минимума, выросла с 13,5% в 2018 году до 13,7% в 2019-м. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, обнародованные в понедельник, 6 июля.

Выросла доля населения Пензенской области, живущего за чертой бедности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за чертой крайней бедности в Пензенской области по-прежнему находится 1,4% населения. Эти люди имеют доходы ниже половины прожиточного минимума.

Для сравнения ситуации в разных регионах страны аналитики рассчитали отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В среднем по России оно составило 1,65, в Пензенской области — 1,34. По этому показателю регион занял 67 место в РФ.

В 2018 году отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляло в Пензенской области 1,33, по этому показателю регион был на 63-м месте в стране.

В соответствии с данными статистики, величина прожиточного минимума составляла в Пензенской области в 2018 году 8 тыс. 841 рубль, в 2019 — 9 тыс. 337 рублей.

По предварительным данным Пензастата, в 2019 году 178,3 тыс. человек в регионе имели доходы ниже величины прожиточного минимума.

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