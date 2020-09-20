В Пензенской области в январе-августе введено 527,8 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 20 сентября 2020. PenzaNews. 527,8 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-августе 2020 года. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно представленным сведениям, это на 7,9% превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

Основной объем — 67,4% — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): введено в эксплуатацию почти 356 тыс. кв. метров, что на 1,6% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.