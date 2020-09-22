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Пензенские кондитеры представили свою продукцию на WorldFood Moscow

15:57 | 22.09.2020 | Экономика

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Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Предприятия пензенского кондитерского кластера представили свою продукцию на международной выставке WorldFood Moscow, которая начала свою работу в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве во вторник, 22 сентября.

Пензенские кондитеры представили свою продукцию на WorldFood Moscow

Фото: ООО «ЦКР»

На едином стенде кластера «Союз пензенских кондитеров» посетители могут ознакомиться с ассортиментом ООО «Ванюшкины сладости», ООО «Русский кондитер», ООО «Пензенская кондитерская фабрика «Руспродукт» и ООО «Славия». Экспозиция организована при поддержке «Центра кластерного развития».

Помимо этого, на отдельных стендах презентована продукция группы компаний «Унитрон» и индивидуального предпринимателя Андрея Киселева, выпускающего изделия под торговой маркой «Остров изобилия». Они также входят в пензенский кондитерский кластер.

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Выставка продуктов питания и напитков WorldFood Moscow в 2020 году посвящена теме импортозамещения. В связи с вынужденными ограничениями на ней в основном представлены компании из Москвы и регионов России.

Экспозиция включает в себя 15 разделов: «Бакалея», «Здоровое питание и органика», «Консервация», «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Фрукты и овощи», «Молочная продукция и сыры», «Халяль» и другие.

Деловой программой предусмотрено проведение форума лидеров продовольственного бизнеса, заседания совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве РФ и клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Кроме того, запланировано подписание ряда соглашений.

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