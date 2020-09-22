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Завершен первый этап опытной перевозки растительного масла флекситанками из Пензы в Харбин

17:04 | 22.09.2020 | Экономика

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Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Компания «РусГрейн» завершила первый этап опытной перевозки растительного масла из Пензы в Харбин железнодорожным транспортом с использованием флекситанков.

Завершен первый этап опытной перевозки растительного масла флекситанками из Пензы в Харбин

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на территорию Китая груз был доставлен через сухопутный погранпереход «Забайкальск — Маньчжурия».

На станции Харбин вскрытие контейнеров и осмотр флекситанков проводились с участием специалистов Харбинской железной дороги, таможенных органов КНР, китайского завода-производителя флекситанков и грузополучателя Chongqing RusGrain Trading Co. Члены комиссии подписали итоговый акт технического состояния контейнеров и флекситанков с указанием положительных результатов осмотра и опытной перевозки.

Руководство «РусГрейн» и Харбинской железной дороги договорились инициировать ходатайства в адрес ОАО «РЖД» и Китайской железной дороги о реализации второго этапа опытной перевозки по уже отработанному маршруту.

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По информации пресс-службы правительства Пензенской области, до этого растительное масло с использованием флекситанков доставлялось из России в Китай исключительно морским путем либо с перегрузкой на границе контейнеров с железнодорожного на автомобильный транспорт, который осуществлял дальнейшую перевозку до склада покупателя. «РусГрейн» является единственной российской компанией, реализующей экспортную логистику поставки своей сельхозпродукции в Китай в трансграничном формате «склад – склад», который предусматривает использование в Пензенской области собственных хранилищ для консолидации грузов и арендуемых — в Центральном Китае и Харбине для размещения поступающей продукции и ее дальнейшей реализации на местном рынке.

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