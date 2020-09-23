Пензенская область за семь месяцев экспортировала продукцию почти на 172 млн. долларов Экономика

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Продукция на 171 млн. 954,2 тыс. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-июле 2020 года, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона в январе-августе текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Согласно представленным сведениям, в страны СНГ вывезены товары на 90 млн. 883,3 тыс. долларов, что на 15,7% больше показателя за семь месяцев прошлого года; в дальнее зарубежье — на 81 млн. 70,9 тыс. долларов, рост — 70,7%.

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Объемы импорта в январе-июле 2020 года также увеличились. За семь месяцев в Пензенскую область ввезена продукция на 167 млн. 60,7 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 17,1%.

Из стран СНГ импортированы товары на 24 млн. 718,8 тыс. долларов, что на 16,5% меньше, чем за семь месяцев 2019 года; из дальнего зарубежья — на 142 млн. 341,9 тыс. долларов, или на 25,9% больше.

Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-июле 2020 года составил 339 млн. 14,9 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 26,2%.