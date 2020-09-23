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Пензенская область за семь месяцев экспортировала продукцию почти на 172 млн. долларов

11:40 | 23.09.2020 | Экономика

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Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Продукция на 171 млн. 954,2 тыс. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-июле 2020 года, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона в январе-августе текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Пензенская область за семь месяцев экспортировала продукцию почти на 172 млн. долларов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в страны СНГ вывезены товары на 90 млн. 883,3 тыс. долларов, что на 15,7% больше показателя за семь месяцев прошлого года; в дальнее зарубежье — на 81 млн. 70,9 тыс. долларов, рост — 70,7%.

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Объемы импорта в январе-июле 2020 года также увеличились. За семь месяцев в Пензенскую область ввезена продукция на 167 млн. 60,7 тыс. долларов, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 17,1%.

Из стран СНГ импортированы товары на 24 млн. 718,8 тыс. долларов, что на 16,5% меньше, чем за семь месяцев 2019 года; из дальнего зарубежья — на 142 млн. 341,9 тыс. долларов, или на 25,9% больше.

Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-июле 2020 года составил 339 млн. 14,9 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 26,2%.

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