Минтруд незаконно предоставил предприятию субсидию в рамках нацпроекта Экономика

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области незаконно предоставило субсидию на возмещение затрат на дополнительное образование работников предприятию, не имевшему право на данный вид поддержки в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В нарушение установленного законом условия получения финансовой поддержки работодатель предоставил в министерство документы, из которых следует, что образовательные услуги его сотрудникам оказывала организация, не имеющая лицензии на осуществление образовательной деятельности. Несмотря на отсутствие права на получение субсидии, по решению министерства бюджетные средства в размере 235 тыс. рублей предприятию были предоставлены», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки в отношении заместителя министра было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий», по результатам рассмотрения которого чиновник оштрафован на 10 тыс. рублей.

«Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения порядка предоставления финансовой поддержки, ненадлежащий контроль со стороны министерства за выделением бюджетных средств. Так, вопреки требованиям бюджетного законодательства об обязательной проверке целевого использования работодателями предоставленных субсидий, в 2019 и 2020 годах министерство такие проверки не проводило. Между тем прокуратурой выявлен случай незаконного получения финансовой поддержки юридическим лицом, включившим в представленный в министерство список переобучившихся лиц, не являвшихся его работниками», — отметили в прокуратуре региона.

В ведомстве пояснили, что также были допущены нарушения при использовании средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных полномочий Российской Федерации.

В пресс-службе уточнили, что главе Минтруда Пензенской области Алексею Качану внесено представление об устранении нарушений, возмещение незаконно выплаченных бюджетных средств поставлено на контроль прокуратуры региона.