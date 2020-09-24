Зафиксирован рост объема платных услуг, предоставляемых пожилым людям и инвалидам Экономика

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Платные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказаны населению Пензенской области в январе-августе 2020 года на 117,3 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные доклада Пензастата о социально-экономическом положении региона за восемь месяцев текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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По сравнению с аналогичным периодом 2019 года сумма выросла на 9%.

В общем объеме платных услуг их доля по итогам восьми месяцев текущего года составила 0,3%.

Согласно официальной информации, в Пензенской области услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 2011 году были оказаны на 44,7 млн. рублей, в 2012 — на 52,1 млн. рублей, в 2013 — на 59 млн. рублей, в 2014 — на 68,1 млн. рублей, в 2015 — 73 млн. рублей, в 2016 — на 74,2 млн. рублей, в 2017 — на 101,3 млн. рублей, в 2018 — на 137,7 млн. рублей, в 2019 — 165,2 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-августе 2020 года населению региона оказаны платные услуги на 36 млрд. 274 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.