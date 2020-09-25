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В бюджете Пензы заложили около 7 млн. рублей на работу троллейбусов в ноябре

14:55 | 25.09.2020 | Экономика

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. 6 млн. 999,7 тыс. рублей предусмотрено в бюджете Пензы на выполнение в ноябре текущего года работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам. Соответствующие изменения внесены в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в ходе 15-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 сентября.

В бюджете Пензы заложили около 7 млн. рублей на работу троллейбусов в ноябре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя тот факт, что на октябрь на эти же цели было заложено больше средств, начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина пояснила, что уменьшение обусловлено результатами анализа, проведенного специалистами управления транспорта и связи Пензы.

По ее словам, на линию стало выходить меньше транспорта, а также происходит увольнение людей.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов, Ольга Завьялкина сказала, что речь идет не о сокращениях, а «люди сами уходят».

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