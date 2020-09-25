В бюджете Пензы заложили около 7 млн. рублей на работу троллейбусов в ноябре Экономика

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. 6 млн. 999,7 тыс. рублей предусмотрено в бюджете Пензы на выполнение в ноябре текущего года работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам. Соответствующие изменения внесены в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в ходе 15-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 сентября.

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Комментируя тот факт, что на октябрь на эти же цели было заложено больше средств, начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина пояснила, что уменьшение обусловлено результатами анализа, проведенного специалистами управления транспорта и связи Пензы.

По ее словам, на линию стало выходить меньше транспорта, а также происходит увольнение людей.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов, Ольга Завьялкина сказала, что речь идет не о сокращениях, а «люди сами уходят».