Депутаты большинством голосов поддержали внесение изменений в бюджет Пензы Экономика

Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы в ходе 14-й внеочередной сессии, состоявшейся 4 сентября, большинством голосов поддержали внесение изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, решение по которому не было принято 28 августа из-за поправки, предусматривавшей выделение 9,8 млн. рублей на обеспечение работы троллейбусов в октябре.

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На этот раз заложить соответствующие расходы предлагалось не в рамках поправки. Данная сумма была включена непосредственно в проект решения гордумы.

Как пояснил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, вопрос о выделении финансирования на ноябрь и декабрь будет рассматриваться позднее с учетом возможностей бюджета.

Присутствовавшие на сессии депутаты приняли проект решения за основу.

После этого член фракции КПРФ Александр Рогожкин предложил поставить на голосование поправку, предусматривающую увеличение расходов на возмещение недополученных перевозчиками доходов от перевозки льготников. Однако, как пояснил начальник юротдела гордумы Денис Фунякин, внесение депутатами поправок, требующих финансовых затрат, не предусмотрено регламентом.

Тогда Алексей Иванов, также входящий во фракцию КПРФ, озвучил предложение — вопрос о направлении 9,8 млн. рублей на троллейбусные перевозки вынести на голосование отдельно.

В свою очередь депутат от «Единой России» Алексей Шуварин указал на нелогичность действий коммунистов, которые на предыдущей сессии не настояли на голосовании по «троллейбусной» поправке отдельно, хотя такая возможность была, а на этой просят вычленить данный вопрос из единого проекта решения.

Точку в споре поставил Денис Фунякин, который обратил внимание на то, что, в соответствии с регламентом, на сессии можно голосовать либо по проектам решений, либо по поправкам, но не по предложениям.

Затем глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин поставил текст проекта решения на голосование в целом.

«Решение принято, коллеги», — объявил он.