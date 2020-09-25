Объявлен конкурсный отбор заявок субъектов МСП на получение услуг по популяризации продукции Экономика

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области объявил конкурсный отбор заявок субъектов МСП на получение услуг, направленных на популяризацию продукции малого и среднего бизнеса.

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Победители отбора смогут воспользоваться поддержкой при разработке логотипа или руководства по фирменному стилю, подготовке полиграфической продукции, изготовлении рекламных фото- и видеоматериалов, средств навигации, размещении информации в СМИ, модернизации и продвижении сайта, а также при реализации других мероприятий, призванных повысить спрос на продукцию.

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Прием заявок стартовал 25 сентября и продлится ровно две недели — по 9 октября.

Подать документы можно лично — в центре «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе — или по электронной почте, направив оригиналы в адрес фонда.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном ФПП, к отбору допускаются только те заявки, услуги по которым могут быть оказаны до 20 декабря текущего года.

Содействие в популяризации продукции субъектов МСП осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».