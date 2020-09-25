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Объявлен конкурсный отбор заявок субъектов МСП на получение услуг по популяризации продукции

18:19 | 25.09.2020 | Экономика

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области объявил конкурсный отбор заявок субъектов МСП на получение услуг, направленных на популяризацию продукции малого и среднего бизнеса.

Объявлен конкурсный отбор заявок субъектов МСП на получение услуг по популяризации продукции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Победители отбора смогут воспользоваться поддержкой при разработке логотипа или руководства по фирменному стилю, подготовке полиграфической продукции, изготовлении рекламных фото- и видеоматериалов, средств навигации, размещении информации в СМИ, модернизации и продвижении сайта, а также при реализации других мероприятий, призванных повысить спрос на продукцию.

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Прием заявок стартовал 25 сентября и продлится ровно две недели — по 9 октября.

Подать документы можно лично — в центре «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе — или по электронной почте, направив оригиналы в адрес фонда.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном ФПП, к отбору допускаются только те заявки, услуги по которым могут быть оказаны до 20 декабря текущего года.

Содействие в популяризации продукции субъектов МСП осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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