«СтанкоМашСтрой» впервые отправит продукцию в Австралию Экономика

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Пензенское предприятие «СтанкоМашСтрой» впервые отправит свою продукцию в Австралию. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

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По информации ведомства, контракт на поставку двух универсальных токарно-винторезных станков СТ 16к25Б/1000 и СТ 16к25Б/1500 заключен с австралийским дилером металлообрабатывающего оборудования спустя год переговоров.

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На данный момент специалисты пензенского предприятия приступили к производству.

Оба станка будут оснащены дополнительными опциями, установленными специально для соответствия зарубежным стандартам безопасности и условиям применения, согласно техническим требованиям, которые предъявил заказчик. Электрические компоненты будут выполнены для работы под напряжением в 415 Вольт.

Предполагается, что оборудование будет отправлено в Австралию в конце 2020 года морским транспортом. Для защиты станков во время длительной транспортировки они будут упакованы в специальные металлические ящики.