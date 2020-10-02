Пензенский бизнес в период пандемии получил поддержку почти на 13 млрд. рублей — Бубнов Экономика

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Объем средств, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в Пензенской области в период пандемии коронавируса, составил почти 13 млрд. рублей. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства региона Денис Бубнов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Благодаря тем мерам поддержки, которые были запущены, — федеральным, региональным — в экономику региона, а именно в поддержку малого и среднего предпринимательства, было влито почти 13 млрд. рублей. Большая это цифра или маленькая? Ну, просто чтобы судить: бюджет Пензенской области — порядка 60 млрд. рублей. [...] Практически пятая часть бюджета по объему была потрачена именно на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказал он в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

Денис Бубнов напомнил, что, в частности, были введены налоговые льготы и организована выдача кредитов по сниженным ставкам субъектам МСП, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях.

«Если говорить конкретно, то вот непосредственно сумма [финансовой] поддержки бизнеса составила почти 7 млрд. рублей. Вся остальная сумма, которую я сказал, это уже в виде различных преференций, льгот», — уточнил врио зампреда правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.