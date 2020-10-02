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В Пензенской области обсуждают изменение условий применения патентной системы налогообложения

19:55 | 02.10.2020 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Вопрос об изменении условий применения патентной системы налогообложения обсуждается в Пензенской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства региона Денис Бубнов.

В Пензенской области обсуждают изменение условий применения патентной системы налогообложения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пересматриваем патентную систему налогообложения чуть-чуть, и у нас идут большие дебаты, потому что все-таки нужно [...] сбалансировать и бюджет области, и учесть интересы предпринимателей», — сказал он в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

Денис Бубнов добавил, что также рассматривается возможность снижения налога для субъектов бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН).

«Все говорят о второй волне [коронавируса], ну вот приходится уже задумываться об этом нам», — отметил он, говоря о перспективах введения новых мер поддержки для компаний из наиболее пострадавших отраслей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.

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