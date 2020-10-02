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Азат Газизов заявил о необходимости продления моратория на плановые проверки бизнеса

20:09 | 02.10.2020 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов заявил о необходимости продления моратория на плановые проверки бизнеса, объявленного в стране весной 2020 года в условиях распространения коронавируса.

Азат Газизов заявил о необходимости продления моратория на плановые проверки бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре заканчивается мораторий на плановые проверки. [...] Те органы, которые должны согласовывать с прокуратурой свои действия, [...] радостно зашевелились. 300 тыс. уже пришло предложений на проверки, это только сентябрь», — сказал он в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

Азат Газизов предположил, что к декабрю цифра «просто зашкалит».

«У предпринимателей и так проблемы: еще не очухались от первой волны, на горизонте вторая волна. Если мы еще заполучим то, что плановые проверки начнутся, а мы не будем забывать про внеплановые, [...] это будет такая очень большая неприятность», — подчеркнул первый вице-президент «Опоры России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.

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