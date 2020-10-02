Работу с бизнесом-сообществом необходимо выстраивать в атмосфере открытости — Канцерова Экономика

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Взаимодействие органов прокуратуры и предпринимательского сообщества должно осуществляться в атмосфере открытости. Такое мнение выразила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

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«В целом я, конечно, убеждена, что работа с бизнес-сообществом должна строиться в атмосфере открытости и в рамках прямого диалога. Другого варианта здесь существовать не должно», — сказала она в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

По словам Натальи Канцеровой, важно исключить «лишние бюрократические проволочки», за которыми теряется конкретная проблема, требующая решения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.