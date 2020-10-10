«Профзащита», «Преттль-СК» и «Футбитекс рус» планируют стать резидентами ТОР «Сердобск» Экономика

Пенза, 10 октября 2020. PenzaNews. Общества с ограниченной ответственностью «Профзащита», «Преттль-СК» и «Футбитекс рус» планируют получить статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, компания «Профзащита» намерена реализовать проект по созданию швейной фабрики по выпуску спецодежды для защиты от общепроизводственных загрязнений и изделий специального назначения с объемом инвестиций 65,7 млн. рублей.

Организация «Преттль-СК» планирует создать современное технологичное предприятие по производству жгутовой продукции для автомобильной промышленности и бытовой техники. Объем вложений оценивается в 42 млн. рублей.

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Фирма «Футбитекс рус» готова организовать швейное предприятие по выпуску спортивной профессиональной одежды под торговой маркой «N1Sport». Объем инвестиций составит 16,7 млн. рублей.

Комиссия во главе с исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Николаем Симоновым утвердила данные заявки.

Ожидается, что в ближайшее время правительством региона будут заключены соглашения с инвесторами об осуществлении деятельности на территории ТОР «Сердобск» и направлены сведения в Минэкономразвития России для включения данных организаций в соответствующий федеральный реестр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановление правительства России №277 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» было подписано 16 марта 2018 года.

В 2018 году статус резидента ТОР «Сердобск» получило ООО «Грибная компания», в 2019 — ООО «Досмас», ООО «Сердобск. Текстиль» и ООО «Технокорд».