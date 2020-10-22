В Пензенской области приняли программу по снижению доли населения, живущего за чертой бедности Экономика

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области» утверждена постановлением облправительства №720-пП, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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В качестве ответственного исполнителя программы определено министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Соисполнителями выступят министерства здравоохранения, культуры и туризма, образования, сельского хозяйства, строительства и дорожного хозяйства, промышленности и инновационной политики, физической культуры и спорта, финансов, экономики, а также Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, гарантийная микрокредитная компания «Поручитель», государственная инспекция труда, региональные управления ФССП и ПФР, органы местного самоуправления.

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Финансовое обеспечение мероприятий программы будет осуществляться за счет федерального и регионального бюджетов в рамках реализации действующих госпрограм и национальных проектов. При этом конкретные объемы средств не указаны.

Главным результатом реализации программы должно стать снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 7,1% к 2030 году.

В 2017 году данный показатель составлял 14,2%, в 2018 — 13,5%, в 2019 — 13,7%.

В 2020 году он ожидается на уровне 12,5%.

На последующие годы определены целевые значения показателя: на 2021 — 11,8%, на 2022 — 12,2%, на 2023 — 10,6%, на 2024 — 10%, на 2025 — 9,5%, на 2026 — 8,9%, на 2027 — 8,5%, на 2028 — 8%, на 2029 — 7,6%. К 2030 году должно произойти снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017-го.