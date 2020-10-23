Пензенских промышленников призвали позаботиться о новогоднем оформлении фасадов Экономика

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Представители Минпрома Пензенской области призвали руководителей предприятий и организаций начать подготовку к новогоднему оформлению фасадов зданий и прилегающих территорий.

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«Министерство промышленности и инновационной политики обращается к пензенским промышленникам и организациям инновационной инфраструктуры. Просим приступить к подготовительным работам по оформлению зданий, сооружений и закрепленных за предприятием территорий к новогодним праздникам с использованием современных световых элементов и арт-объектов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 23 октября.

В нем отмечается, что промышленные предприятия, уделяющие внимание новогоднему украшению своих зданий и территорий, вносят большой вклад в создание у жителей праздничного настроения.