EN
20:22:19 Пятница, 23 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенских промышленников призвали позаботиться о новогоднем оформлении фасадов

09:58 | 23.10.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Представители Минпрома Пензенской области призвали руководителей предприятий и организаций начать подготовку к новогоднему оформлению фасадов зданий и прилегающих территорий.

Пензенских промышленников призвали позаботиться о новогоднем оформлении фасадов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство промышленности и инновационной политики обращается к пензенским промышленникам и организациям инновационной инфраструктуры. Просим приступить к подготовительным работам по оформлению зданий, сооружений и закрепленных за предприятием территорий к новогодним праздникам с использованием современных световых элементов и арт-объектов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 23 октября.

В нем отмечается, что промышленные предприятия, уделяющие внимание новогоднему украшению своих зданий и территорий, вносят большой вклад в создание у жителей праздничного настроения.

Новости партнеров
Читайте также
Губернатор Белозерцев провел рабочую встречу с сенатором Львовой-Беловой Стал известен среднедушевой доход бедного населения Пензенской области
В Пензе прокуратура запустит горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию
Жительница Колышлейского района отправится в колонию за неуплату алиментов Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама