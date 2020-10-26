Белозерцева беспокоит, что застройщики поднимают цены на жилье в Пензенской области Экономика

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что его беспокоит рост цен на жилье на первичном рынке.

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«Меня как руководителя региона беспокоит, что строительные компании повышают стоимость 1 кв. метра. [...] Если посмотреть по Приволжскому федеральному округу, то мы где-то уже на пятом месте по цене за 1 кв. метр», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

По его словам, «это неправильно».

«Цены должны быть сбалансированы, и поднятие цен со стороны строительных компаний такими темпами, я считаю, недопустимо», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области составила по итогам II квартала 2020 года 50 тыс. 892 рубля 67 копеек.

Рост к аналогичному периоду 2019 года составил 11,8%, к I кварталу 2020-го — 2,2%.