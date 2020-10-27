Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-сентябрь исполнен на 99,6% Экономика

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Доходы в размере 54 млрд. 108,9 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-сентябре 2020 года, план выполнен на 99,6%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 30 млрд. 967,8 млн. рублей, что составляет 93,7% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 23 млрд. 141,1 млн. рублей (108,7%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 99,9%: при плане в 47 млрд. 823,5 млн. рублей фактически поступило 47 млрд. 755,9 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 24 млрд. 648,3 млн. рублей при ожидаемом объеме в 26 млрд. 590,9 млн. рублей, план выполнен на 92,7%.