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Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 12 ноября

14:30 | 05.11.2020 | Экономика

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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов пройдут 12 ноября.

Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 12 ноября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы Законодательного собрания региона, в соответствии с требованиями постановления губернатора №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» они состоятся в режиме видеоконференции.

Ознакомиться с проектом бюджета региона на предстоящий трехлетний период можно на сайтах регионального парламента и областного Минфина.

Прием предложений и замечаний будет осуществляться по 11 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект бюджета Пензенской области на 2021 год сформирован с профицитом в размере 1 млрд. 208,7 млн. рублей. Общий объем доходов прогнозируется в сумме 57 млрд. 362,3 млн. рублей, расходов — 56 млрд. 153,6 млн. рублей.

На 2022 год предлагается утвердить следующие параметры бюджета: прогнозируемый объем доходов — 57 млрд. 643,5 млн. рублей, расходов — 57 млрд. 247,6 млн. рублей, профицит — 395,9 млн. рублей; на 2023 год — соответственно 59 млрд. 616,1 млн. рублей, 59 млрд. 117 млн. рублей и 499,1 млн. рублей.

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