«Современная упаковка» планирует добиться повышения производительности труда Экономика

Пенза, 7 ноября 2020. PenzaNews. Пензенское предприятие «Современная упаковка», являющееся поставщиком гофрокартона, подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

Фото: Prom.pnzreg.ru

«Внедрять технологии бережливого производства запланировано под эгидой регионального центра компетенций. Выбранный поток — производство 4-клапанных ящиков», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что у предприятия есть возможность оптимизировать все процессы и выйти на качественно новый уровень.

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«В Пензенской области уже 33 предприятия являются участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Целевой показатель на 2020 год — 35», — отметили в Минпроме.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».