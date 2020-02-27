Торгашин призвал предприятия АПК, ЖКХ и сферы строительства участвовать в нацпроекте Экономика

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Министр промышленности и инновационного развития Пензенской области Михаил Торгашин призвал предприятия, представляющие сферы сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, подключатся к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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Он уточнил, что из 21 юрлица, заключившего в 2019 году соглашение об участии в проекте, 18 являются предприятиями обрабатывающих производств, два — сельскохозяйственными, одно работает в ЖКХ.

«Из отрасли строительства не было ни одного предприятия», — отметил министр в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 27 февраля.

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По словам Михаила Торгашина, для достижения установленных на период до 2024 года показателей необходимо, чтобы в 2020-м в проект вошли не менее пяти предприятий АПК, три строительные организации и одна компания, осуществляющая деятельность в сфере ЖКХ.

«Все остальные будут за счет обрабатывающих производств», — пояснил он, добавив, что их привлечение Минпром Пензенской области берет на себя.

Михаил Торгашин напомнил, что для участия в проекте предприятие не должно находиться в стадии банкротства или реорганизации, ему необходимо иметь выручку от 400 млн. рублей, а доля иностранного капитала не может превышать 25%.