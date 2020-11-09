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Три пензенских предприятия получат почти 54 млн. рублей от Фонда содействия инновациям

16:28 | 09.11.2020 | Экономика

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Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Три пензенских предприятия, вошедших в число победителей XI очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, получат грантовую поддержку на сумму почти 54 млн. рублей.

Три пензенских предприятия получат почти 54 млн. рублей от Фонда содействия инновациям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу, утвержденному по итогам заседания дирекции фонда, 20 млн. рублей будет предоставлено ООО «Кардиоплант», входящему в инженерно-производственный кластер «Биомед». Поддержан проект «Организация серийного производства имплантируемых медицинских изделий на основе внеклеточного коллагенового матрикса».

Помимо этого, грант в размере 19 млн. 931 тыс. 500 рублей получит еще один участник кластера «Биомед» — ООО «Фармфабрика» — на проект «Организация производства инновационного комбинированного сорбирующего средства».

Кроме того, поддержана заявка ООО «Эф Эм Групп», представляющего пензенский приборостроительный кластер «Безопасность». Компания сможет направить 14 млн. 410 рублей на расширение производства станков плазменной резки с ЧПУ.

Всего на конкурс поступило 308 заявок из 56 субъектов РФ. По результатам оценки 116 рекомендовано для поддержки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.

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