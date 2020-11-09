Компания из Пензы получит грантовую поддержку по программе «Старт» Экономика

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Пензенская компания «Анико», являющаяся резидентом технопарка высоких технологий «Рамеев», получит грант в размере 3 млн. рублей по результатам второго этапа конкурсного отбора по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.

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Согласно протоколу, утвержденному по итогам заседания дирекции фонда, рекомендован к финансированию проект «Разработка методики определения достижения эффекта трансмуральности и создание устройства и расходного инструмента для хирургического лечения нарушений ритма сердца методом радиочастотной абляции с одновременным определением достижения эффекта трансмуральности».

Заявка пензенской компании поддержана в направлении «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.