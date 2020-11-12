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Бюджет Пензенской области в 2020 году недополучит 1,9 млрд. рублей

14:15 | 12.11.2020 | Экономика

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Бюджет Пензенской области, как ожидается, недополучит 1,9 млрд. рублей в 2020 году. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

Бюджет Пензенской области в 2020 году недополучит 1,9 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За 10 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 29 млрд. рублей, или 100,2% к аналогичному периоду 2019 года, при предусмотренном на год темпе 106,3%», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

Марина Забара отметила, что на поступление доходов значительное влияние оказали сложная экономическая ситуация, обусловленная распространением коронавируса, и предоставление мер поддержки отдельным категориям налогоплательщиков на федеральном и региональном уровнях.

«С учетом складывающейся динамики по итогам 2020 года ожидается невыполнение плана порядка на 1,9 млрд. рублей, или на 5,1%, в основном за счет недопоступления по акцизам на вино, налога на прибыль организаций, акцизов на нефтепродукты, налога на имущество организаций, акцизов на крепкий алкоголь и на пиво и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», — уточнила врио замминистра.

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