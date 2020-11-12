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В 2021 году на первоочередные и социально значимые обязательства направят 41,2 млрд. рублей

16:06 | 12.11.2020 | Экономика

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 41,2 млрд. рублей планируется направить из бюджета Пензенской области на первоочередные и социально значимые расходы в 2021 году. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

В 2021 году на первоочередные и социально значимые обязательства направят 41,2 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первоочередные и социально значимые обязательства составили 41,2 млрд. рублей, или 74% от общего объема расходов на 2021 год», — сказала она.

Марина Забара добавила, что на 2022 и 2023 годы соответствующие расходы запланированы в объеме 39,2 млрд. и 40,5 млрд. рублей.

Врио замминистра уточнила, что общий объем расходов бюджета региона прогнозируется в 2021 году на уровне 56,2 млрд. рублей, в 2022 — 57,2 млрд. рублей, в 2023 — 59,1 млрд. рублей.

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