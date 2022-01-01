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В 2021 году на оплату труда пензенских бюджетников намечено направить 19 млрд. рублей

16:38 | 12.11.2020 | Экономика

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 19 млрд. рублей, что составляет 34% от общего прогнозируемого объема расходов бюджета Пензенской области на 2021 год, планируется направить на оплату труда 61 тыс. работников бюджетной сферы. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

В 2021 году на оплату труда пензенских бюджетников намечено направить 19 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На 2022 год и 2023 год [расходы составят] 20,2 млрд. рублей и 21,2 млрд. рублей соответственно», — добавила она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

Марина Забара отметила, что это позволит сохранить на достигнутом уровне целевые показатели средней зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в майских указах президента России 2012 года, с учетом прогнозируемого темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности: в 2021 году — на 4%, в 2022 — на 5,3%, в 2023 — на 6%.

«Также это позволит обеспечить повышение оплаты труда «неуказных» категорий работников с учетом повышения с 1 января 2021 года размера МРОТ с 12 тыс. 130 рублей до 12 тыс. 792 рублей, или на 5,5%», — пояснила она.

Кроме того, по словам врио замминистра, предусмотрено повышение оплаты труда с 1 октября 2022 и 2023 годов на прогнозный уровень инфляции — на 4% ежегодно.

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