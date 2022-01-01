На содержание госучреждений и органов власти планируется потратить 2,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 2,4 млрд. рублей планируется направить в 2021 году из бюджета Пензенской области на текущее содержание органов власти и всех типов государственных учреждений. Об этом сообщила врио заместителя министра региона Марина Забара в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

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Она добавила, что в 2022 и 2023 годах на эти цели намечено потратить по 3 млрд. рублей.

«Бюджетные ассигнования на текущее содержание всех типов государственных учреждений и органов власти, включая материально-техническое обеспечение, уплату налогов, содержание имущества, определены с учетом ежегодного роста с 1 июля тарифов на коммунальные услуги», — отметила Марина Забара.